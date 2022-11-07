خلال الأيام المقبلة.. عدد سكان العالم يصل إلى 8 مليارات نسمة

وأفادت إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بأن عدد سكان العالم ينمو بأبطأ معدل له منذ عام 1950 بعد أن انخفض إلى أقل من 1 % في عام 2020، مشيرة إلى أن عدد سكان العالم يمكن أن ينمو إلى نحو 8 مليارات نسمة في 15 نوفمبر المقبل، و8.5 مليار في عام 2030 و9.7 مليار في عام 2050، ونحو 10.4 مليار شخص خلال عام 2080، والبقاء عند هذا المستوى حتى عام 2100.
ولفتت إلى انخفاض معدلات الخصوبة بشكل ملحوظ في العقود الأخيرة في العديد من البلدان، وتوقعت أن ينخفض عدد سكان 61 دولة أو منطقة بنسبة 1 في المائة أو أكثر بين عامي 2022 و2050، بسبب استمرار انخفاض الخصوبة وارتفاع معدلات الهجرة.
وأشارت إلى أن أكثر من نصف الزيادة المتوقعة في عدد سكان العالم حتى عام 2050 ستتركز في ثمانية بلدان هي جمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإثيوبيا والهند ونيجيريا وباكستان والفلبين وتنزانيا.
ومن المتوقع أن ترتفع نسبة سكان العالم الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر من 10% في عام 2022 إلى 16% في عام 2050.
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