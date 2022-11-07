انت الان تتابع خبر على غرار السعودية.. الجزائر تتقدم بطلب رسمي للانضمام الى مجموعة "براكس" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المسؤولة، ليلى زروقي، إن "الجزائر قدمت طلبا رسميا للانضمام إلى مجموعة بريكس".

وأضافت: "كانت لنا فرصة للمشاركة في القمة الأخيرة لمجموعة "بريكس" في الصين، التي دعي الرئيس الجزائري للمشاركة فيها"، علما أنها عقدت أواخر يونيو الماضي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس".



وأفادت بأن "هذه القمة خرجت بالانفتاح على ضم دول أخرى إلى المجموعة، مشيرة إلى أن الجزائر قدم الطلب وقد رحبت كل من روسيا والصين بالانضمام".

وكشفت زروقي أن "بقية دول "بريكس" تدرس ملف الجزائر قبل البت فيه، ويتعلق الأمر بكل من جنوب إفريقيا، الهند، والبرازيل".

وفي 19 أكتوبر 2022، أعربت السعودية عن اهتمامها بالانضمام إلى مجموعة "بريكس"، حسب ما كشف عنه رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، الذي أجرى زيارة دولة للمملكة".

