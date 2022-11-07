انت الان تتابع خبر برلماني يشخص أسباب التخوف من قانون الخدمة المدنية ويكشف المستفيدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحمامي، في حديث لـ السومرية، إن "الكثير من الوزارات تعاني من سلم الرواتب الحالي، وهناك موظفون يعانون من فوارق كبيرة مع أقرانهم في وزارات أخرى بداعي امتيازات وخطورة وما شابه ذلك".

وأشار إلى أن "بعض الموظفين خاصة من المرتبطين بالهيئات المستقلة، ويحصلون على رواتب عالية، يخشون إقرار قانون الخدمة المدنية الاتحادي؛ كونه قد يتضمن تخفيض رواتبهم".



وبين الحمامي، أن "القانون سيعالج الثغرات والفوارق الموجودة بين موظفي الدولة بشكل عام".

ويوم أمس الأحد، أنهى مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي.

