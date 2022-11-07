شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: دعوة الرئيس لوقف حرب روسيا وأوكرانيا تضع حدا لخسائر يتكبدها العالم يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد عثمان أحمد، عضو مجلس النواب، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لضرورة إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية ، تعكس رغبة الرئيس في وضع حد للخسائر التى يتكبدها العالم يوميا في ظل استمرار هذه الحرب، خاصة الدولة النامية التى عانت من تعاقب الأزمات العالمية خلال السنوات الماضية، فلم يكد العالم يتعافي من تداعيات جائحة كورونا لتندلع الحرب التى تأثر بها جميع شعوب العالم بشكل أو بأخر.

وأكد "عثمان"، أن دعوة الرئيس تؤكد أن الدولة المصرية حريصة على تحقيق السلام العالمي، وتحقيق الأمن والاستقرار لشعوب العالم، مشيرا إلى أن العالم لديه تحديات ضخمة في ملف التغيرات المناخية، تتطلب توحيد الجهود العالمية من أجل تحقيق هذا الغرض، وإنقاذ كوكب الأرض من مخاطر ارتفاع الانبعاثات الكربونية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجاد اختيار التوقيت المناسب لإطلاق هذه الدعوة، التى تعبر عن هموم دول العالم التى عانت من هذه الحرب، لافتا إلى أن كلمة الرئيس اتسمت بالمكاشفة والوضوح، والمطالبة بشكل واضح بإنهاء هذه الحرب فورا حتى تتمكن الدول من مواصلة العمل من أجل شعوبها.