شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "حقوق إنسان النواب": دعوة الرئيس السيسي لوقف الحرب تعكس موقف مصر الثابت من الحروب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن النائب كريم طلعت السادات، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوقف الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة وأن أنظار جميع دول وقادة العالم تتجه نحو شرم الشيخ لمتابعة فعاليات قمة المناخ الذي تستضيفها مصر هذا العام، ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27، مؤكدا أن مصر مواقفها الثابتة حول نبذ الحروب والصراعات .

وقال عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، فى بيان له اليوم، أن نجاح مصر وقيادتها فى استضافة قمة المناخ كوب27، يعكس مرحلة الاستقرار الأمني والسياسي الذي تشهده مصر فى الفترة الراهنة، مؤكدا أنها بمثابة شهادة دولية على ما تشهده مصر من استقرار على كل المستويات.

وأضاف السادات، أن جميع دول العالم خاصة النامية تعول على قمة المناخ كوب 27 الذي تستضيفه مصر هذا العام، الانتقال من مرحلة إعطاء وعود إلى تنفيذ الوعود القائمة بالفعل، من خلال تعويض الدول النامية عن التأثيرات السلبية التي تعاني منها بسبب التغيرات المناخية.