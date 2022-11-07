شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن يشيد بكلمة الرئيس السيسي فى قمة المناخ.. ويؤكد: حظيت بتقدير عالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماه الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر المناخ cop27، والذي طالب فيها دول العالم مواجهه الانبعاثات الحرارية لخلق بيئة نظيفة ومستدامة ومناخ أكثر استجابة لمتطلبات الشعوب وظروف مواتية للحياة والعمل والنمو دون إضرار لموارد عالمنا التي يتعين العمل على تمنيتها واستثماراها وجعلها أكثر استدامة.

وأضاف أن المشاركة الكبيرة من جميع دول العالم في قمة المناخ بشرم الشيخ يؤكد ثقه العالم في مصر، وحرصها على مواجهة هذة الظاهرة التي تهدد البشرية كلها، والتي تحتاج تكاتف دولي وخروج بتوصيات قابله للتنفيذ على أرض الواقع.

وثمن "نصير" ما أوضحة الرئيس السيسي في قمة المناخ أن مصر بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات جادة للتقليل من الانبعاثات الحرارية وهي الإسراع من وتيرة التحول الأخضر من خلال التوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة والنقل النظيف، وأيضا خطوات ملموسة نحو أحداث تحول هيكلي فى القوانين والتشريعات وآليات العمل الحكومي بما يساهم في تعزيز الاستثمارات الخضراء التي تحد من الانبعاثات الحرارية.

وأكد وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ على أن الرئيس السيسي يعد أول رئيس يولي البيئة وقضاياها هذا الاهتمام الكبير على المستوىين الداخلي والخارجي بإرادة سياسية واضحة جعلتها تخطو خطوات قوية وثابته في ملف التغير المناخي والحفاظ على البيئة وهو ما حظي بتقدير عالمي أثمر على إسناد الأمم المتحدة لمصر تنظيم مؤتمر التنوع البيولوجي عام 2018، وقمة المناخ 2022 تقديرا لما قدمته وتقدمه في هذ المجال وإيمانا بقدرة مصر على قيادة الجهود الدولية في مجال التعامل مع التغيرات المناخية وأثارها.

وأشار نصير إلي أهمية دور المجتمع المدني بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية لمواجهه التغيرات المناخية والمساهمة في رفع الوعي لدى جميع المواطنين للحد من هذة الظاهرة وكيفية مواجهتها.

وأضاف أن حزب حماة الوطن كان من أوائل الأحزاب الذي تبني رؤية خاصة حول التغيرات المناخية وهي إنشاء حقيبة بيئية اقتصادية تحمل في داخلها مجموعة متنوعة من البرامج والمشروعات ذات الأهمية للدولة المصرية.