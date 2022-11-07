انت الان تتابع خبر الثالث عربيا.. العراق ضمن قائمة أكثر الدول شراءً للذهب والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وتصدرت روسيا قائمة دول العالم بمشتريات الذهب في 5 سنوات، إذ أظهرت بيانات أن مشترياتها من المعدن النفيس في الفترة من 2018 - 2022 بلغت 462.8 طن.
وبحسب التقرير تصدرت روسيا القائمة، فيما جاءت تركيا في المرتبة الثانية بمشتريات بلغت 287.2 طن، تليها في المرتبة الثالثة الهند بمشتريات بلغت 227.3 طن.
وضمت القائمة 3 دول عربية وهي: مصر (48.6 طن) وقطر (42.7 طن) والعراق (40.5 طن).
وبحسب التقرير تصدرت روسيا القائمة، فيما جاءت تركيا في المرتبة الثانية بمشتريات بلغت 287.2 طن، تليها في المرتبة الثالثة الهند بمشتريات بلغت 227.3 طن.
وضمت القائمة 3 دول عربية وهي: مصر (48.6 طن) وقطر (42.7 طن) والعراق (40.5 طن).
وفيما يلي قائمة بكبار مشتري الذهب في العالم في السنوات الخمس الماضية، والتي استندت لبيانات مجلس الذهب العالمي: