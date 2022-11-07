تشافي عن مواجهة اليونايتد: مرة أخرى لدينا أصعب منافس

وقال تشافي، خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة أوساسونا غدا الثلاثاء، بالدوري الإسباني: "مرة أخرى لدينا أصعب منافس".

وأضاف: "مانشستر يونايتد منافس عظيم، وأسوأ ما يمكن أن نواجهه، وعلينا أن ننافس بشكل جيد للغاية، وتحسنوا كثيرا منذ وصول إريك تين هاج".



وعن التزامهم بالفوز باليوروبا ليج، علق: "سوف نتنافس وسنحلل اليونايتد ونحاول التغلب عليهم، فهو تحد سنذهب من أجله، ولم يفز النادي أبدا بتلك البطولة".

وأتم المدير الفني لبرشلونة: "لا يوجد فريق مفضل، تلك الأمور متروكة للصحافة والمراهنات، وسنحاول التنافس في الملعب، وهذا هو الأصعب".

وتقام مواجهة الذهاب يوم 16 شباط المقبل على ملعب كامب نو، فيما تقام مباراة الإياب يوم 23 من الشهر نفسه على ملعب أولد ترافورد.



ويتأهل الفائز لمواجهة أحد أبطال المجموعات في ثمن النهائي (آرسنال، فنربخشة، ريال بيتيس، سانت جيلواز البلجيكي، ريال سوسييداد، فينورد، فرايبورج، فرينكفاروزي).