انت الان تتابع خبر برئاسة الشمري.. وفد أمنى رفيع يصل ديالى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "وفدا امنيا كبيرا برئاسة وزير الداخلية وصل الى محافظة ديالى".

وأضاف ان "الوفد ضم نائب العمليات المشتركة ووكلاء وزير الداخلية وعدد من القادة الأمنيين".



وأشار المكتب الإعلامي الى ان "الزيارة تهدف الى الاطلاع على الوضع الامني وتقييم اجراءات التشكيلات والوحدات والاجهزة الامنية في محاربة داعش وفرض الامن والاستقرار في قاطع ديالى".