شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر.. إعلان بدء إنتاج الوقود الأخضر من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المصرية، أنها بصدد البدء الفعلي لأول إنتاج من الأمونيا الخضراء في منطقة العين السخنة الصناعية خلال الساعات المقبلة، في إطار تسريع وتيرة العمل على مشروعات إنتاج الوقود الأخضر التي تقوم بها الهيئة.

وقالت رئاسة المنطقة الاقتصادية، في بيان، اليوم الإثنين، إن تلك الخطوة تأتي مع الانطلاقة الرسمية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، حيث شهد جناح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالمنطقة الخضراء؛ حضورا مكثفا من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين، في إطار متابعة ما تقوم به المنطقة الاقتصادية داخل الجناح، باعتبارها من أهم الجهات المصرية التي اتخذت خطوات واضحة ضمن استراتيجيتها نحو الوقود الأخضر، والتي ستكلل بإعلان بدء أول إنتاج فعلي للأمونيا الخضراء في منطقة السخنة الصناعية.

وكانت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقعت 16 مذكرة تفاهم مع كبرى الشركات العالمية، استنادا إلى ما تملكه من بنية تحتية، إضافة إلى امتلاكها 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية تطل على البحرين الأحمر والمتوسط.

كل ما تريد معرفته عن الأمونيا الخضراء وخطط الحكومة المصرية للتوسع فيها

الأمونيا هي غاز ذو رائحة قوية يُستخدم على نطاق واسع في صناعة الأسمدة الزراعية، كما تستخدم الأمونيا في صناعة المستحضرات الطبية والنسيج والصناعات المعدنية والمنظّفات المنزلية والمبيدات الحشرية وغيرها من الصناعات حسب ما هو متعارف ومعلن عنها، وحديثا بدأ العالم يتجه لإنتاج ما يعرف باسم الأمونيا الخضراء.. تعرف على التفاصيل.

كيف يتم تصنيع الأمونيا؟

الأمونيا مركّب كيميائي يتكون من النيتروجين والهيدروجين، والأمونيا عبارة عن مركّب يتكون من ذرة نيتروجين واحدة (82%) و3 ذرّات هيدروجين (18%)، ورمزها الكيميائي هو NH3.

وما أنواع الأمونيا؟

يوجد عدّة أنواع من الأمونيا حسب طريقة تصنيعها، وذلك حسب المعلومات المنشورة، مثل الأمونيا الرمادية والأمونيا الزرقاء والأمونيا الفيروزية والأمونيا الخضراء، وبشكل تفصيلي تشهد عملية إنتاج الأمونيا تفاعل غاز الميثان مع البخار لإنتاج الهيدروجين، الذي يتفاعل مع النيتروجين لصناعة الأمونيا، وهنا تُسمى بالأمونيا الرمادية، أو التقليدية، هذه العملية تنتج نحو 1.8% من انبعاثات الكربون عالميًا.