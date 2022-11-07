شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تواصل جولات الحوار الوطنى وتشارك فى ندوة بجامعة سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جولات الحوار الوطني، حيث شارك وفد من التنسيقية في ندوة بعنوان "مسيرة العمل المناخي من ستوكهولهم إلى شرم الشيخ"، بمقر كلية الطب بجامعة سوهاج، بحضور الدكتور مصطفي عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، والدكتور حسان النعماني، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعدد من العمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، بالإضافة إلى عدد كبير من الطلاب بالكليات المختلفة بالجامعة.

ورحب الدكتور مصطفي عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، بنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي النواب والشيوخ، مشيراً إلى أهمية الحوار الوطني وأهمية مشاركة الشباب بمختلف اهتماماته في صناعة مستقبله وتحديد أولوياته.

وأشار النائب أحمد فوزى، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، إلى أهمية الحوار الوطني والاستماع للقيادات الشبابية في الجامعة وخاصة الصعيد لما له من خصوصية.

وتحدث عن ضرورة مواجهة الشائعات، ومدى خطورة الوعي وتأثيره على الصحة النفسية للمواطنين، مؤكدا على دور الشباب في مواجهة حملات الشائعات والتشكيك.

من جانبه، أكد النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أن الحوار الوطني ضرورة لتحديد أولويات المشكلات والتحديات التي تواجه الدولة المصرية، مشيرا إلي أن الدولة المصرية جادة في الاستماع إلى آراء المواطنين وخاصة فئة الشباب.

وبدوره، تحدث النائب محمد طارق، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن أهمية دور الشباب في المرحلة المقبلة، قائلا: إن المشاركة الإيجابية واجب وطني على الجميع في هذه المرحلة الدقيقة، مؤكدا على أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بملف تمكين الشباب .

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكافة محافظات الجمهورية بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من كافة الاتجاهات.