شكرا لقرائتكم خبر عن عضو حقوق إنسان النواب: كلمة الرئيس السيسي اليوم تعكس دور مصر المحورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح قمة المناخ جاءت حاسمة المتضمنة للعديد من الرسائل الهامة أبرزها الدعوة لوقف الحرب الروسية الأوكرانية، وتضافر الجهود لمواجهة التغيرات المناخية، ويكون ذلك من خلال تنفيذ الدول الكبرى بالتزاماتها في تنفيذ مشروعات وتوطين تكنولوجيا لمكافحة آثار التغيرات وتقليل الانبعاثات.

ولفت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن مواجهة التغيرات المناخية هي التحدى الأكبر التى يواجهها العالم ومن ثم كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى عن تداعيات الحرب والدعوة لوقفها أهمية مواجهة التغيرات المناخية وضعت الجميع أمام مسئولياته، مؤكدا أن قمة المناخ جاءت لتعزيز جهود الدولة نحو تنفيذ استراتيجية 2030، التي تعتمد في الأساس على الاعتماد على كافة المشروعات الخضراء، وكذلك في وسائل المواصلات.

وتابع عضو مجلس النواب:" أن الدولة المصرية تشهد تحول كبير في الاستثمار الأخضر في كل المجالات من خلال التنفيذ الفعلي على الأرض مما يعكس حكمة ورؤية الرئيس المبكرة لأهمية التحول للطاقة النظيفة، ومشروعات المياه والطاقة والغذاء، إضافة إلى حرص القيادة السياسية على مبدأ الحوار والعمل على إنهاء الحروب، بدعوة المجتمع الدولي على التحرك الفورى والفاعل، وهو ما يعكس دور مصر الريادي والمؤثر دائما في السعي لاتخاذ مسارات فعالة نحو إنهاء الصراعات وإرساء التنمية بالدول وإنقاذ البشرية لضمان حياة أفضل لكل المواطنين على الكرة الأرضية.