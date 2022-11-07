شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل أول "النواب": مبادرة الرئيس السيسي لوقف الحرب الروسية الأوكرانية تاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب المبادرة التى طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال انعقاد قمة المناخ العالمية فى يومها الثانى بمدينة شرم الشيخ بـ"التاريخية"، مطالباً من المجتمع الدولى بجميع منظماته ودوله سرعة التحرك للالتفاف حول هذه المبادرة المصرية التى لقيت ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من جميع المشاركين فى هذا الحدث العالمى .

ووجه المستشار أحمد سعد الدين فى تصريحات للمحررين البرلمانيين -اليوم- التحية والتقدير للرئيس السيسى على اطلاق هذه المبادرة من أرض مدينة السلام العالمية شرم الشيخ المصرية، معتبراً هذه المبادرة بمثابة دليل قاطع على أن مصر دولة للسلام والاستقرار العالمى وحريصة كل الحرص على إنهاء جميع الحروب والنزاعات على جميع الأصعدة الإقليمية والعربية والأفريقية والدولية .

وأعرب المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب عن أمله فى أن تكون قمة المناخ العالمية هى ضربة البداية لتنفيذ مبادرة الرئيس السيسى لوقف الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكداً ثقته التامة فى أن هذه المبادرة سوف تكون ناجحة خاصة فى ظل العلاقات التاريخية والاستراتيجية لمصر بقيادة الرئيس السيسى مع مختلف دول العالم .

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد قال خلال كلمته بقمة المناخ نحن كدول اقتصادها مش قوى، عانت كثير جدا من تبعات أزمة كورونا سنتين وتحملناها، والآن نعاني أيضا من هذه الحرب مش بتكلم هنا علشان بنعاني مها في بلادنا، ولكن العالم كله يعاني من هذه الحرب، وبنادي باسمكم واسمى أن سمحتولي بكده فلتتوقف هذه الحرب "الروسية الأوكرانية" وهذا نداء من مؤتمرنا وهذا الخراب وهذا القتل.

أضاف الرئيس السيسي: "أنا مستعد ومش ببحث عن دور لا والله.. من أجل العمل لإنهاء الحرب واتصور الكثير من القادة الموجودين لإنهاء الحرب.. مستعدين للتحرك من أجل إنهاء الحرب.. مرحبا بكم في مصر.. والسلام عليكم ورحمة الله".