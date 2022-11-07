شكرا لقرائتكم خبر عن النائب كريم بدر: الرئيس السيسى حريص على خروج توصيات واضحة وفعالة لقمة المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور كريم بدر حلمى أمين سر لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب إن الرئيس عبدالفتاح السيسى حريص على خروج توصيات واضحة وفعالة في القمة العالمية للمناخ (COP 27)، والتى انطلقت فعالياتها اليوم الاثنين 7 نوفمبر فى مؤتمر عالمى بشرم الشيخ بمشاركة رؤساء دول وحكومات من مختلف دول العالم وعدد من الشخصيات الدولية والخبراء.

وأكد بدر على ضرورة التعاون الدولى والتكاتف لمواجهة خطورة التغيرات المناخية، ودق جرس إنذار قبل وقوع كوارث قد تؤدى إلى تدمير دول، مشدداً على أهمية عقد المؤتمر الدولي للمناخ فى هذا التوقيت لوضع خطة استراتيجية لمجابهة التغيرات المناخية الغير مسبوقة وتقديم دعم للبلاد الأكثر فقراً.

وأوضح أن مؤتمر قمة المناخ يهدف إلى بحث حلول لحماية العالم من التغييرات المناخية المستقبلية، والتأكيد على أهمية تقديم دعم دولى للدول المعرضة للأخطار لمجابهة هذه التغييرات وبدء التنفيذ الفعلي لخطة الإنقاذ.

وأشاد بدر بجهود مصر فى استضافة قمة المناخ العالمية، مؤكداً أن القمة تعكس دور مصر الريادى على المستوى العالمى، مشيراً إلى أن استضافة مصر للمؤتمر يدعو للاعتزاز والفخر فما يحدث بشرم الشيخ " تاريخى وعالمى".



