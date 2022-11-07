شكرا لقرائتكم خبر عن "خلية نحل"..جهود شباب البرنامج الرئاسى فى إدارة وتنظيم فعاليات مؤتمر المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت الدولة المصرية خلال 7 سنوات، بدأت مع إعلان عام 2016 عاما للشباب، أن ترسخ مفهوما جديدا في التجربة الشبابية المصرية، وأصبحت تجربة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة جزءا من تاريخ هذا الوطن، فقد آمن رئيس الجمهورية بالفكرة واستثمرت الدولة المصرية في هؤلاء الشباب و في قدراتهم، وأصبحت الدولة تمتلك القدرة من خلال هؤلاء الشباب والدفع بهم لدعم أي خطط وتوجهات ومسارات الدولة.

فواحدة من تلك القدرات لدى شباب البرنامج الرئاسي هي القدرة على التخطيط وتنظيم الأحداث، والتي تم اكتسابها على مدار 7 سنوات من خلال إدارة عدد كبير من الأحداث الوطنية والدولية، اكتسبوا من خلالها الخبرات والمهارات، ونجحوا من خلالها أن ينالوا ثقة القيادة السياسية والإشادة الدولية، و في يناير 2022 وعلى إثر استعداد مصر لتنظيم قمة المناخ السابعة والعشرين بمدينة شرم الشيخ، فقد كلف رئيس الجمهورية شباب البرنامج الرئاسي خلال كلمته في الحفل الختامي لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بتكوين مجموعات شبابية من شباب مصر والعالم للمشاركة الفورية في إجراءات الإعداد والتنظيم للقمة، وفي ضوء تكليف رئيس مجلس الوزراء في أكتوبر 2022 للجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم بتفعيل غرفة العمليات المركزية لمنتدى شباب العالم لإدارة اللوجيستيات وتنظيم الفعاليات بمؤتمر قمة المناخ، وكذا تولى مسئولية التنسيق بين كافة الجهات المشاركة في الإعداد للمؤتمر المتمثلة في الوارات المعنية والأمم المتحدة والشركات المنظمة.

وفيما يلى نرصد القدرات التنظيمية لشباب البرنامج الرئاسي والخبرات السابقة:

1- القدرة البشرية: يتكون قوام شباب البرنامج الرئاسي من 1800 شباب وفتاة تتراوح أعمارهم من 22 الى 37 عاما، يمثلو عدد 42 تخصص أكاديمى متنوع، وغالبيتهم من حملة الدراسات العليا، كما يتمكن الفريق في تحقيق تواصل بأكثر من 13 لغة منها "الإنجليزية والفرنسية والألمانية والروسية والبرتغالية والتركية والصينية والروسية والأسبانية والإيطالية والعبرية والمجرية والتشيكية والكورية".

2- الخبرات التنظيمية السابقة: يمتلك الفريق خبرات تنظيمية محلية ودولية، حيث نجح شباب البرنامج الرئاسي في تنظيم أكثر من 25 مؤتمر واحتفالية مثل "المؤتمرات الوطنية للشباب، إفطار الأسرة المصرية، احتفالية حياة كريمة بإستاد القاهرة، الزيارات الرئاسية لقرى حياة كريمة، المؤتمر الاقتصادى 2022، ملتقى ومعرض الصناعات الدولى الأول 2022" وكذا تنظيم أكثر من 15 حدث دولى داخل مصر وخارجها مثل " منتدى شباب العالم بنسخته الأربعة ، مؤتمرات الكوميسا، تنظيم عدد من المؤتمرات بواشنطن على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في سبتمبر 2019 ، بالإضافة الى تنظيم مؤتمرات لمنتدى شباب العالم في دولة ألمانيا وسويسرا"، كما نجح شباب البرنامج الرئاسي في تصميم منظومة متابعة إلكترونية لكافة المنظمين، ولتسهيل عملية الإدارة اللوجيستية، مما يضمن عملية استقرار المتابعة والتوجيه والتدخل السريع في الأزمات.

3- قدرة إنتاج وإدارة المحتوى: القدرة على إعداد الدراسات المتكاملة للأحداث والفاعليات وإعداد مخطط الجلسات من حيث نوعية الجلسة ومسار الحديث طبقا لأجندة الحدث أو الفاعلية والقدرة على إدارة الجلسات طبقا لطبيعة الموضوع والمستهدف من النقاش.

4- قدرة التسويق الفني "الإعلام الاعتيادى والإعلام الرقمى": خلال 7 سنوات تمكنت اللجنة المنظمة من تطوير منظومة التعامل مع الإعلام فيما يتعلق ببث الحدث أو الفاعلية بالشكل الأمثل الذى يضمن تحقيق الاتصال الناجح مع الجمهور.

5- منظومة الإدارة والتشغيل: استطاعت اللجنة المنظمة من تطوير قدرة إدارة الحضور لتقديم منظومة 360 تبدأ من الإعلان عن الحدث حتى مغادة الحضور، بلغ عدد الحضور الذى يتم التعامل معهم خلال الفاعلية الواحدة الى أكثر من 13000، بمتوسط عدد 640 عملية في الوقت ذاته.

6- منظومة التعامل مع الطوارئ والأزمات: طورت اللجنة المنظمة فرعية إدارة الطوارئ والأزمات حيث تمكنت من ثقل خبرات فريق العمل المتخصص من خلال الدورات التخصصية بجانب المشاركة في العمل الميدانى بغرف عمليات الفاعليات المختلفة وغرفة عمليات حياة كريمة، كما لدى فريق الطوارئ والأزمات القدرة على التواصل الفوري مع الجهات المعنية لتقليل زمن رد الفعل والذى نجح للوصول في منتدى شباب العالم 2021 الى 3 ق كوقت قياسى للحالات الصحية و 5 ق للحالات الإدارية و اللوجستية.

وعن الإمكانيات والقدرات التنظيمية لشباب البرنامج الرئاسي لإدارة قمة المناخ، يتولى شباب البرنامج الرئاسي مسئولية إدارة لوجيستيات وتنظيم فعاليات مؤتمر قمة المناخ من خلال غرفة العمليات المركزية وكذلك الفرق الميدانية المتنوعة والمنتشرة في نطاق مدينة شرم الشيخ ومركز المؤتمرات الدولى والمنطقة الخضراء، ويتكون قوام الفريق التنظيمى لقمة المناخ الذى يديره شباب البرنامج الرئاسي من عدد 2000 منظم منهم شباب البرنامج الرئاسي وشباب جامعات ومتطوعين مصريين وأجانب.

وتتضمن المهام الرئيسية لغرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات لمؤتمر قمة المناخ التي يديرها شباب البرنامج الرئاسي، الربط والتنسيق بين كافة الجهات والوزارات المختلفة " وزارة الخارجية ، وزارة التضامن، وزارة البيئة ، وزارة النقل، وزارة الكهرباء.. الخ"، بالإضافة الى الشركات المنفذة للأعمال الانشائية و اللوجيستية وغيرها من الأعمال اللازمة، إدارة منظومة الاستقبال و الانتقالات من والى مطار شرم الشيخ والقاهرة، بداية من وصول الضيوف وتسهيل إجراءات استلام الحقائب والتسجيل انتهاءا بتوفير وسائل انتقال مجانية الى مختلف الفنادق داخل مدينة شرم الشيخ، إدارة كافة فنادق مدينة شرم الشيخ والمتواجد بها ضيوف القمة، لتسهيل الإجراءات والعمل على حل أي تحديات تواجه المشاركين في زمن قياسى، حيث ينتشر أعضاء الفريق في أكثر من 100 فندق داخل المدينة، والإدارة والإشراف على تنفيذ الفاعليات داخل المنطقة الخضراء التابعة للدولة المصرية، حيث وضع شباب البرنامج الرئاسي فور توليهم مسئولية تفعيل غرفة العمليات المركزية خطة لإعادة تأهيل حديقة السلام لتجعل من تجربة ضيوف القمة تجربة فريدة ومميزة في طريقهم الى منطقة المعارض الملاصقة لها داخل المنطقة الخضراء والتي يتم إدارة كافة فعالياتها من خلال شباب البرنامج الرئاسي بالتنسيق مع وزارة البيئة وغيرها من الوزارات والجهات المعنية، تولى مسئولية معاونة سكرتارية الأمم المتحدة في إدارة وتنظيم المنطقة الزرقاء " مركز المؤتمرات الدولى" و تخصيص فريق عمل مسئول عن التعامل مع الشخصيات الهامة من الحضور وتفعيل غرفة عمليات فرعية متخصصة في إدارة أية أزمات طارئة أثناء تنفيذ الحدث، ومتابعة مغادرة ضيوف المؤتمر بسلام الى بلادهم.