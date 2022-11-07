شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن النواب" تعلن موافقتها من حيث المبدأ على "إنشاء المجلس القومى للوعى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة التضامن من حيث المبدأ علي مشروع قانون إنشاء المجلس القومي للوعي المقدم النائب عبد الهادي القصبي و60 نائبا أخرون. وقال النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب إن هناك آراء كثيرة حول مسألة مسمي المجلس القومي للوعي، مشيرا إلي أن هناك مناقشة واسعة حول كل مادة بمشروع القانون . ووجه الشكر لكل النواب التي حضرت المناقشة المبدئية لمشروع القانون .