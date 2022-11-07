المشدد 10 سنوات لمتهم بإعادة محاكمته في داعش إمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

عاقبت الدائرة الأولى، بمحكمة للجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، الاثنين، متهم بالسجن المشدد 10 سنوات في إعادة إجراءات محاكمته لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة، والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا بـ "خلية داعش إمبابة".

واتهمت النيابة المتهمين في القضية، بتولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بتولي وإدارة خلية بالجماعة المسماة "داعش" التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وافراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم.

كما واجه المتهمون في القضية العديد من الجرائم منها استهداف كمين رمسيس وكمين البنك الأهلي بشارع البطل، ووجه للمتهمين من الأول للثالث تهم تمويل جماعة إرهابية، ووجه للمتهمين الأول والثاني تهم حيازة مفرقعات.