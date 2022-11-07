وكيل "النواب": مبادرة الرئيس السيسي لإنهاء الحرب الروسية- الأوكرانية تاريخية

محمد اسماعيل - القاهرة - وصف المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، المبادرة التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال انعقاد قمة المناخ العالمية في يومها الثاني، اليوم الإثنين، بمدينة شرم الشيخ بـ"بالتاريخية ".

وطالب سعد الدين المجتمع الدولي بجميع منظماته ودوله بسرعة التحرك للالتفاف حول هذه المبادرة المصرية التي لاقت ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من جميع المشاركين في هذا الحدث العالمي.

ووجه وكيل أول "النواب"، في تصريحات أدلى بها إلى المحررين البرلمانيين، اليوم، التحية والتقدير إلى الرئيس السيسي على إطلاق هذه المبادرة من أرض مدينة السلام العالمية شرم الشيخ، معتبراً هذه المبادرة بمثابة دليل قاطع على أن مصر دولة للسلام والاستقرار العالمي وحريصة كل الحرص على إنهاء جميع الحروب والنزاعات على جميع الأصعدة الإقليمية والعربية والإفريقية والدولية.

وأعرب سعد الدين عن أمله في أن تكون قمة المناخ العالمية ضربة البداية لتنفيذ مبادرة الرئيس السيسي لإنهاء الحرب الروسية- الأوكرانية، مؤكداً ثقته التامة في أن هذه المبادرة ستكون ناجحة؛ خصوصًا في ظل العلاقات التاريخية والاستراتيجية لمصر بقيادة الرئيس السيسي مع مختلف دول العالم.