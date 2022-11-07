Cop27.. نائب رئيس أمريكا الأسبق: نواجه مشكلة المصداقية في التعامل مع قضية المناخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أ ش أ وأحمد السعداوي:

طالب آل جور، نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق، في كلمته خلال الشق الرئاسي لقمة المناخ، اليوم الإثنين، بضرورة وقف عمليات حرق الأحفوريات، مضيفًا أن كل دولار يستثمر في الطاقة المتجددة يخلق ثلاث مرات فرصًا أكثر من الاستثمار في الأحفوريات، مؤكدًا أهمية الطاقة المتجددة.

وأشار آل جور إلى أن الملوثات الموجودة حاليًّا هي من صنع الإنسان، منبهًا إلى مسألة التلوث الخاص بحرق الأحفوريات، ومشيرًا إلى موجات الحرارة في الصين والعواصف والفيضانات والأمطار التي تضرب بعض الدول، بالإضافة إلى مسألة الجوع في إفريقيا.

طالب نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق إن العالم يواجه مشكلة المصداقية في التعامل مع قضية المناخ، ولدينا القدرة على التصدي لهذه المشكلة.

وعرض المؤتمر فقرة فنية مبدعة عبَّرت عن ظاهرة تغير المناخ التي تهدد العالم أجمع، وما أسفرت عنه، مؤكدًا ضرورة التضافر والتنفيذ الفعلي للمبادرات من أجل إنقاذ الكوكب.