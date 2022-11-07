"أوفر دوس" تنهي حياة شاب في المعصرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشفت تحريات مباحث العاصمة برئاسة اللواء محمد عبد الله ملابسات العثور على جثة شاب بمنطقة المعصرة، الاثنين.

مأمور القسم تلقى بلاغا من غرفة عمليات شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب ثلاثيني بدائرة القسم في ظروف غامضة.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وعثر على جثة "حسين.ج." يبلغ من العمر 33 سنة، يرتدي ملابسه كاملة، ولا توجد به إصابات ظاهرية.

تقرير مفتش الصحة أفاد بأن الوفاة نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة تعاطي جرعة زائدة من مخدر الهيروين، وعدم وجود شبهة جنائية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، إلى النيابة العامة التي صرحت بالدفن.