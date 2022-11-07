قمة المناخ.. ناشطة أوغندية تناشد قادة العالم العمل على منع تلوث الأنهار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أ ش أ وأحمد السعداوي:

دعت ليا ناموجيروا، الناشطة الأوغندية، جميع الحضور في قمة المناخ (كوب 27) إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود من أجل إنقاذ كوكب الأرض من آثار التغيرات المناخية حول العالم.

وشددت الناشطة الأوغندية على ضرورة العمل على منع تلوث الأنهار حول العالم، مضيفةً: "يجب أن نرسم مستقبلًا مضيئًا.. والعمل مطلوب في إفريقيا".

وأعربت ليا ناموجيروا، في ختام كلمتها، عن أملها في أن يوفر مؤتمر الأطراف النتائج المرجوة للحد من الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية ومواجهتها، مؤكدةً أهمية العمل على تعزيز التنمية المستدامة حول العالم.

وعرض المؤتمر فقرة فنية مبدعة عبَّرت عن ظاهرة تغير المناخ التي تهدد العالم أجمع، وما أسفرت عنه، مؤكدًا ضرورة التضافر والتنفيذ الفعلي للمبادرات من أجل إنقاذ الكوكب.