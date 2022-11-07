بتوجيه الملك.. ولي العهد يغادر إلى مصر للمشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

خلال الأيام المقبلة.. عدد سكان العالم يصل إلى 8 مليارات نسمة توقعت الأمم المتحدة أن يصل عدد سكان العالم إلى 8 مليارات نسمة في 15 نوفمبر، وأن تتجاوز الهند الصين باعتبارها الدولة الأكثر اكتظاظا... أبها :دوت الخليج أبها :دوت الخليج 13 ربيع الثاني 1444 هـ 13 ربيع الثاني 1444 هـ

السيسي: أطلقنا على قمة تغير المناخ مسمى "قمة التنفيذ" أوضح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الحرص على تسمية قمة تغير المناخ "كوب27" بـ"قمة التنفيذ"، وهو الهدف الذي تتمحور حوله الجهود... شرم الشيخ، الرياض: دوت الخليج شرم الشيخ، الرياض: دوت الخليج 13 ربيع الثاني 1444 هـ 13 ربيع الثاني 1444 هـ

غوتيريش يخير العالم: إما التضامن أو الانتحار الجماعي وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن على البشرية "التعاون أو الهلاك" إزاء الاحترار المناخي وتداعياته المتسارعة،... شرم الشيخ، الرياض: دوت الخليج شرم الشيخ، الرياض: دوت الخليج 13 ربيع الثاني 1444 هـ 13 ربيع الثاني 1444 هـ

برئاسة سعودية مصرية مشتركة.. انطلاق النسخة الثانية من مبادرة الشرق الأوسط الأخضر برئاسة مشتركة بين ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تنطلق اليوم النسخة الثانية... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 13 ربيع الثاني 1444 هـ 13 ربيع الثاني 1444 هـ

المبادرات السعودية الخضراء حاضرة بقوة في قمة المناخ كوب 27 يشهد مؤتمر المناخ كوب 27، المقرر عقده في مدينة شرم الشيخ المصرية، خلال نوفمبر الجاري، إطلاق السعودية النسخة الثانية لمبادرتين... أبها: محمد الفهيد أبها: محمد الفهيد 12 ربيع الثاني 1444 هـ 12 ربيع الثاني 1444 هـ

أوكرانيا تحذر من الوحشية الروسية في المنطقة الشرقية ذكرت السلطات الأوكرانية، أن القوات الروسية كثفت ضرباتها في منطقة متنازع عليها بشدة في شرق أوكرانيا، مما أدى إلى تفاقم الظروف... أبها: دوت الخليج، الوكالات أبها: دوت الخليج، الوكالات 12 ربيع الثاني 1444 هـ 12 ربيع الثاني 1444 هـ

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