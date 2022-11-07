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خلال الأيام المقبلة.. عدد سكان العالم يصل إلى 8 مليارات نسمة
توقعت الأمم المتحدة أن يصل عدد سكان العالم إلى 8 مليارات نسمة في 15 نوفمبر، وأن تتجاوز الهند الصين باعتبارها الدولة الأكثر اكتظاظا...
السيسي: أطلقنا على قمة تغير المناخ مسمى "قمة التنفيذ"
أوضح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الحرص على تسمية قمة تغير المناخ "كوب27" بـ"قمة التنفيذ"، وهو الهدف الذي تتمحور حوله الجهود...
غوتيريش يخير العالم: إما التضامن أو الانتحار الجماعي
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن على البشرية "التعاون أو الهلاك" إزاء الاحترار المناخي وتداعياته المتسارعة،...
برئاسة سعودية مصرية مشتركة.. انطلاق النسخة الثانية من مبادرة الشرق الأوسط الأخضر
برئاسة مشتركة بين ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تنطلق اليوم النسخة الثانية...
المبادرات السعودية الخضراء حاضرة بقوة في قمة المناخ كوب 27
يشهد مؤتمر المناخ كوب 27، المقرر عقده في مدينة شرم الشيخ المصرية، خلال نوفمبر الجاري، إطلاق السعودية النسخة الثانية لمبادرتين...
أوكرانيا تحذر من الوحشية الروسية في المنطقة الشرقية
ذكرت السلطات الأوكرانية، أن القوات الروسية كثفت ضرباتها في منطقة متنازع عليها بشدة في شرق أوكرانيا، مما أدى إلى تفاقم الظروف...
كانت هذه تفاصيل خبر بتوجيه الملك.. ولي العهد يغادر إلى مصر للمشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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