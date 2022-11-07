السيسي: أطلقنا على قمة تغير المناخ مسمى "قمة التنفيذ"

وأشار السيسي خلال كلمته في افتتاح أعمال مؤتمر المناخ 27 بشرم الشيخ المصرية، إلى أن مصر تضع نصب عينها أهدافا طموحة عبرت عنها في استراتيجية مصر الوطنية لمواجهة تغير المناخ، وذلك بالعمل على الإسراع من وتيرة التحول الأخضر بالتوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة والنقل النظيف.
ودعا السيسي المجتمع الدولي للمضي قدما بشكل موحد لتنفيذ التزامات وتعهدات اتفاق باريس.
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