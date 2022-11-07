غوتيريش يخير العالم: إما التضامن أو الانتحار الجماعي

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن على البشرية "التعاون أو الهلاك" إزاء الاحترار المناخي وتداعياته المتسارعة، مخيرا العالم بين "التضامن" أو "الانتحار الجماعي".
وأضاف غوتيريش خلال كلمته في مؤتمر المناخ كوب 27 بشرم الشيخ المصرية، أنه يجب توجيه التمويل الكافي لأنظمة الإنذار المبكر من الكوارث، ودعا إلى التخلي عن الفحم كمصدر رئيسي للطاقة وتجنب أضراره الخطيرة.
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