رسائل الرئيس السيسي لقادة العالم بقمة المناخ COP27

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، نداء إلى جميع قادة العالم بضرورة التحرك سويا لوقف الحرب الروسية الأوكرانية، وإنهاء هذه الأزمة التي تلقي بظلالها على جميع دول العالم.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها الرئيس السيسي خلال الجلسة الافتتاحية للشق الرئاسي من أعمال الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27)، الذي ينعقد في دورته الحالية بمدينة شرم الشيخ مدينة السلام.

وقال السيسي في كلمته: "أنني أوجه نداء معكم وبكم من أجل أن تتوقف هذه الحرب، نحن كدول اقتصادها ليس قويا عانت كثيرا من تبعات أزمة كورونا لمدة سنتين وتحملنا تباعاتها.. والآن نعاني من هذه الحرب".

وفيما يلي أبرز تصريحات السيسي خلال كلمته بقمة المناخ:

- أوجه نداء من شرم الشيخ "مدينة السلام" بضرورة وقف الحرب الروسية الأوكرانية.

- نجتمع اليوم للتباحث بشأن أكثر القضايا العالمية أهمية وهي التغير المناخي.

- يتعين العمل على تنمية مواردنا وجعلها أكثر استدامة.

- يجب أن نتحمل مسؤولياتنا في أكثر قضايا العالم تأثيرا على البشر.

- إذا توافرت الإرادة الحقيقية والنية الصادقة سنساعد من يعانون من تداعيات تغير المناخ.

- ما يحتاجه عالمنا اليوم من أهداف يتجاوز الشعارات إلى التنفيذ السريع والفعال.

- يجب توفير التمويل اللازم للدول النامية التي تعاني من تداعيات تغير المناخ.

- لقد وضعنا في مصر أهدافا طموحة عبرنا عنها في استراتيجية مصر لمواجهة تغير المناخ

- ماتشهده مصر من تحول للاقتصاد الأخضر هو ترجمة وخير دليل على مواجهة تغير المناخ.

- من الضروري أن تشعر الدول النامية أنه يتم التجاوب مع أولوياتها ودعمها وتمويلها.

- يجب على الدول المتقدمة القيام بخطوات جادة إلى الالتزام بتعهداتها إزاء تداعيات تغير المناخ.

- أناشدكم أن يكون هناك خطوات واضحة لتنفيذ التعهدات والالتزامات تجاه الدول النامية.

- أدعوكم إلى التحلي بالمرونة والثقة للخروج بنتائج فعالة من هذا المؤتمر.

- الوقت يداهمنا وعلينا أن نحسم هذه المعركة.

- يجب أن نتحرك تجاه الأزمة الأوكرانية الروسية.

- تداعيات أزمة كورونا والأزمة الأوكرانية الروسية أثرت على الدول النامية.

- يجب إيقاف الحرب الأوكرانية الروسية.