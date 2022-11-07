شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن محسب: دعوة الرئيس السيسي لوقف الحرب تعكس حرصه على حفظ الاستقرار العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وأملاك الدولة بالحوار الوطني، على أهمية دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لوقف الحرب الروسية الأوكرانية، خلال كلمة افتتاح الشق الرئاسي من مؤتمر المناخ المنعقد في شرم الشيخ، مشيرا إلى أن هذه الدعوة تعكس حرص القيادة المصرية على حفظ السلام العالمي، وتعكس رغبة مصرية في تحقيق الأمن والاستقرار لكل شعوب العالم، التى عانت خلال السنوات الماضية من أزمات عالمية متتالية بداية من جائحة كورونا، فالحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى تداعيات التغيرات المناخية.

وقال "محسب"، إن الرئيس السيسي عندما وجه بدعوة لإنهاء الحرب، عبر عن هموم الدول النامية التى تضررت من جراء هذه الحرب، مشيرا إلى أن الرئيس دعا رؤساء العالم للتدخل لإنهاء هذه الحرب والتفرغ لمواجهة التحديات المناخية التى تهدد الحياة على كوكب الأرض، ومواصلة خطط التنمية المستدامة التى بدأت عدد من الدول في تنفيذها ومن بينها مصر.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن دعوة الرئيس جاءت في توقيت مناسب للغاية، في ظل مشاركة دولية ضخمة ضمت أكثر من 100 دولة ومئات من المنظمات والمؤسسات وعشرات من وسائل الإعلام من مختلف دول العالم، مطالباً دول العالم بالالتفاف حول دعوة الرئيس والضغط على حكومتي روسيا وأوكرانيا لإنهاء هذه الحرب التى دفع ثمنها ليس الشعبين الروسي والأوكراني فقط، وإنما جميع شعوب العالم، الأمر الذي يفرض على الجميع التحرك من أجل إنهائها.