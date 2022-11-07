شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"الشيوخ": الرئيس السيسى نقل معاناة شعوب العالم بخطاب قمة المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عادل اللمعي، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن انطلاق فعاليات قمة المناخ cop27، من مدينة السلام كأول مدينة خضراء على أرض مصر، بتنظيم لافت ومبهر للعالم أجمع، يعكس ريادة مصر وما حققته من إنجازات على مدار الأعوام الماضية نحو التنمية المستدامة.

وأشار "اللمعي"، إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح قمة المناخ، عبر فيها عن تطلعات ومخاوف الملايين من شعوب العالم لمخاطر التغيرات المناخية ونقل فيها أصواتهم لضرورة وضع حد لهذه التأثيرات السلبية المتزايدة على كوكب الأرض، والحد من كوارثها، والتي تحدث فيها بكل جدية ورؤية ثاقية لضرورة تجاوز الشعارات وتحقيق التنفيذ السريع والعادل نحو دفع ملف العمل المناخي إلى الأمام، كما أنه يرسخ لأهمية توافر الإرادة الحقيقية في تحويل النتائج إلى واقع ملموس يسهم في خلق بيئة ومستدامة ومناخ أكثر استجابة لمتطلبات الشعوب، قائلا" مصر بقيادة الرئيس السيسي حريصة على أن تؤرخ في مسيرة إنقاذ العالم بالانتقال للتنفيذ والتطبيق الحقيقي في هذا الملف المهم والمحوري".

وأضاف أن استثمار الرئيس السيسي لهذا الجمع الكبير من حضور دول العالم في المطالبة بوقف الحرب الروسية الأوكرانية والذي اتسم بالجرأة في الطرح، ينقل فيه معاناة شعوب العالم وفي القلب منها الدول النامية والقارة السمراء، لما نواجهه من ضرر بالغ وتداعيات سلبية نتيجة تلك الحرب وأهمية العمل على تحجيمها وإرساء دعائم الاستقرار والسلام، مؤكدا أنه وضع المجتمع الدولي أمام الاضطلاع بمسئوولياته تجاه وقف حالة الحرب وما شكلته من تهديدات على مختلف دول العالم أجمع.

ووصف عضو مجلس الشيوخ، خطاب الرئيس السيسي بنداء الإنسانية والسلام على أرض الفيروز، والذى سعى فيه الرئيس على الحديث عن أهم التحديات التي يواجهها العالم في هذا التوقيت بالغ الأهمية وتهديده للبشرية ومسيرة العمل والتنمية.