شكرا لقرائتكم خبر عن خلال اجتماع تضامن النواب.. مطالبات بتغيير مسمى المجلس الأعلى للوعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب نواب بتغير مسمي المجلس القومي للوعي، وذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والإعلام والثقافة والأثار والخطة والموازنة وحقوق الإنسان، لمناقشة مشروع قانون بإنشاء المجلس القومي للوعي، والمقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من 60 عضوا.

بدورها قالت النائبة هيام الطباخ عضو لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن جميع القوانين والتشريعات التي تصدر من لجنة التضامن تعد بمثابة محرك للمجتمع".

وأشارت إلي أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من حيث المبدأ انطلقت في قضية الوعي، متسائلة هل عندما يتم إصدار مشروع القانون وإنشاء مجلس القومي للوعي، هل سيتم تركه أم أن مجلس النواب سوف يظل يتابع هذا الملف، مشيدة بمشروع القانون وفكرة إنشاء مجلس قومي للوعي، داعية إلي تغيير المسمي.

وتابعت:" نحن كنواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين انطلقنا كنواب على نطاق جمهورية وداخل المحافظات للعمل على قضيتنا الحوار الوطني والمناخ، ولم نقول إننا نعمل علي ملف الوعي حتي لا نسيئ لأحد.

وتابعت :" أخشي من فكرة تسمية المجلس القومي للوعي أن يثير الجدل .

فيما طالب النائب عاطف مغاورى عضو مجلس النواب، بضرورة تفعيل جهود الدولة لرفع درجة الوعى، وقال: "الوعى هو قضية دولة ولا يمكن اختزاله فى مجلس لينظمه".

وأشار إلى ضرورة توافر الجهود من مؤسسات الدولة لرفع الوعي مضيفا :" شعب بلا وعى يصنع الكوارث والشعب المصري هو صمام الأمان بعد أن خرج ليفوض الرئيس لمواجهة الإرهاب .

أكد النائب الدكتور عبد الهادي القصبى رئيس لجنة التضامن والأسرة وذوى الإعاقة بمجلس النواب ومقدم مشروع القانون بإنشاء المجلس الأعلي للوعى، أننا بحاجة إلى الارتقاء بالوعي، لاسيما ونحن نواجه العديد من المشكلات بسبب غياب هذة الفكرة عن أذهان البعض .

وقال الدكتور عبد الهادي القصبى: مشروع القانون جاء استنادا للمادة 214 من الدستور والتى تنظم المجالس القومية، فضلا عن أن فكرة مشروع القانون منبثقة من الضمير الوطنى والأحساس بالمسئولية .

ووجه الدكتور عبد الهادي القصبى كلامه للأعضاء قائلا: مش عايزين يكون عندنا تخوف من تداخل الاختصاصات .

من جانبه دعا النائب عبد الله الشيخ، إلي تكاتف الجميع لإعادة الهوية المصرية، معربا عن سعادته بمشروع قانون الملجس القومي.

ودعا إلي مواجهة ما يسمى الغزو التكنولوجي مضيفا: "أرجوكم حافظوا على المجتمع المصري".

وحذر من تزايد أعداد الطلاق، موجها الشكر للنائب عبد الهادي القصبي علي تقديم هذا المشروع".