شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب التجمع: الرئيس السيسي تحدث باسم كل شعوب العالم المحبة للسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بقمة المناخ، كانت محددة وواضحة فى التحدث باسم كل شعوب العالم المحبه للسلام، وذلك بأهمية التوصل لحل يوقف العملية الروسية الأوكرانية، بما تمثله من تأثير على الاستقرار الاقتصادى العالمى والتنمية بالدول الفقيرة التى تأثرت بشدة من موجه التضخم خاص فى السلع الغذائية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس دعوة واضحة لأن تكون هذه القمة هى بداية تحقيق كل التعهدات والاتفاقات التى سبق إقرارها بالمؤتمرات السابقة.

وكان قد قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بقمة المناخ: نحن كدول اقتصادها مش قوى، عانت كثيرا جدا من تبعات أزمة كورونا سنتين وتحملناها، والآن نعاني أيضا من هذه الحرب، مش بتكلم هنا علشان بنعاني منها في بلادنا، ولكن العالم كله يعاني من هذه الحرب، وبانادي باسمكم واسمى أن سمحتولي بكده، فلتتوقف هذه الحرب "الروسية الأوكرانية" وهذا نداء من مؤتمرنا وهذا الخراب وهذا القتل.