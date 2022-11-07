شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"حماة الوطن": مبادرة الرئيس لوقف الحرب وضعت المجتمع الدولى أمام مسئولياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمود أسامة السقا، أمين مساعد أمانة التضامن بالجمهورية بالأمانة المركزية لحزب حماة الوطن، عن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح قمة المناخ (COP 27)، إنها كانت حاسمة وقوية وتضمنت العديد من الرسائل بشأن مخاطر التغيرات المناخية، وضرورة وضع حد لهذه التأثيرات السلبية المتزايدة على كوكب الأرض، والحد من هذه الكوارث التي تحدث فيها بكل جدية ورؤية ثاقبة لضرورة تجاوز الشعارات وتحقيق التنفيذ السريع والعادل نحو دفع ملف العمل المناخي إلى الأمام.

وأضاف السقا، في بيان له اليوم، أن الكلمة تضمنت تُرسخ أهمية توافر الإرادة الحقيقية في تحويل النتائج إلى واقع ملموس يساهم في خلق بيئة مستدامة ومناخ أكثر استجابة لمتطلبات الشعوب، مشيدا لحديث الرئيس عبد الفتاح السيسى عن الأوضاع الخارجية ومطالبته بوقف الحرب الروسية الأوكرانية لما يواجهه العالم من ضرر بالغ وتداعيات سلبية نتيجة تلك الحرب وأهمية العمل على تحجيمها وإرساء دعائم الاستقرار والسلام.

وتابع عضو مجلس الشباب المصري:" أن الكلمة وضعت المجتمع الدولي أمام الاضطلاع بمسؤولياته تجاه وقف حالة الحرب وما شكلته من تهديدات على مختلف دول العالم أجمع، مؤكدا أن الخطاب بمثابة خارطة طريق ونداء للإنسانية والسلام من أرض السلام لمواجهة التحديات التي يواجهها العالم في هذا التوقيت، والتي تمثل تهديد واضح وصريح للبشرية ومسيرة العمل والتنمية لمختلف الدول.