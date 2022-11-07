شكرا لقرائتكم خبر عن "طاقة النواب": كلمة الرئيس السيسي بقمة المناخ قوية وحاسمة ومحددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، خلال افتتاح فعاليات الشق الرئاسي من مؤتمر المناخ COP27، كانت قوية وحاسمة ومحددة فيما يتعلق بالقدرة على مواجهة الأزمة الأخطر التي تواجه كوكب الأرض وهي التغيرات المناخية.

وأوضح وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في تصريحات له اليوم، على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، أن التساؤلات الذي طرحها الرئيس السيسي خلال كلمته اليوم، ومنها هل نحن اليوم أقرب من تحقيق أهدافنا من عام مضى؟ ، وكذلك التساؤل الخاص بأن هل ما نطمح لتحقيقه من أهداف يقع فى نطاق الممكن؟، مؤكدًا أن تلك التساؤلات هامة للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ لانقاذ الكوكب.

وأضاف النائب محمد الجبلاوي، أن إطلاق مسمى قمة التنفيذ على قمة المناخ المنعقدة الآن في شرم الشيخ، بأنها أمر في غاية الأهمية وتعطي أولوية لتنفيذ كافة الدول لتعهداتها فيما يخص أزمة التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن العالم كله يتأثر بتلك الظاهرة وليس الدول النامية فقط.

وأشار وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية بذلت العديد من الجهود في مجال مواجهة التغيرات المناخية ، ومنها إطلاق استراتيجية مصر الوطنية لمواجهة تغير المناخ والعمل على التحول الأخضر، مشددًا على ضرورة أن تعمل كافة الدول على مواجهة الظاهرة.