شكرا لقرائتكم خبر عن "أفريقية النواب": رسائل دول أفريقيا بـcop27 تصل للعالم لحشد الجهود العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب ورئيس لجنة التعاون الدولي والعلاقات وفض المنازعات بالبرلمان الأفريقي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى عمل على حشد المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته لاتخاذ خطوات تنفيذية على أرض الواقع لإنقاذ الدول النامية بصفة عامة والدول الإفريقية بصفة خاصة، من شرور ومخاطر التداعيات السلبية والخطيرة لظاهرة تغير المناخ.

وقال " الجبلى "، إن هذه النجاحات أكدتها جميع التصريحات الصادرة من قادة ورؤساء وحكومات دول العالم المشاركة فى قمة المناخ العالمية بمدينة شرم الشيخ وأيضاً كبار مسئولى مختلف المنظمات الاقليمية والدولية موجهاً التحية القلبية للوفود الافريقية على الرسائل المهمة التى بعثوا بها للعالم كله من قلب قمة المناخ كوب 27، وذلك من خلال اتفاقهم جميعا على أن قمة هذا العام هى قمة إفريقيا وينبغى استغلال الفرصة لنقل أصواتهم والضغط من أجل الحصول على التمويل والتزام الدول الغنية بالتزاماتها بخفض الانبعاثات.

كما أشاد " الجبلى" بتصريحات الوفود الأفريقية، التى أكدوا فيها أن القمة الحالية تحمل أهمية بالغة نظرا للتحديات التي يمر بها العالم من ناحية ولأن هذه القمة ينظر لها على أنها قمة التنفيذ والانتقال من مرحلة المناقشات إلى مرحلة الأفعال، وأن العالم سوف يتذكر شرم الشيخ لأهمية القرارات المتعلقة بالتكيف مع آثار تغير المناخ والتمويل التي سيتم التوصل إليها خلال القمة، فضلا عن المبادرات التي ستساعد على الحد من أزمة المناخ.

وشدد على أهمية رسالتهم الواضحة والحاسمة لقمة المناخ العالمية بشرم الشيخ من خلال تأكيد الأشقاء الافارقة للعالم كله بأن القارة الأفريقية تساهم بنسبة 4% فقط من الانبعاثات في العالم ومطالبتهم من الدول المتقدمة بضمان الالتزام بالتعهدات المتعلقة بخفض الانبعاثات والتمويل، خاصة وأن الدول الموقعة على اتفاقية باريس تعهدت بتقديم المساهمات المحددة وطنيا NDC وخفض انبعاثاتها بنسب معينة، إضافة الى أن الدول اتفقت كذلك في قمة جلاسكو على تقديم تمويل يقدر بـ100 مليار دولار للدول المتضررة من تغير المناخ ولا تزال أفريقيا مهمشة.

وطالب الدكتور شريف الجبلى من المجتمع الدولى الاستجابة للمطالب الافريقية المشروعة بتخصيص الأموال إلى أفريقيا بشكل خاص حتى تتمكن من مواجهة تغير المناخ، معلناً اتفاقه التام مع تصريحات الوفود الأفريقية بأن قمة المناخ العالمية جاءت فى الوقت المناسب للجميع حتى يقوموا بتغييرات حقيقية للتأكيد على الالتزام بمواجهة تغير المناخ وأن الدول المتقدمة عليها أن بأكبر قدر من الانبعاثات إلى ضمان التفعيل والدفع.