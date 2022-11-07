"المصريين الأحرار": كلمة الرئيس السيسي عكست حرصه على إحلال السلام وحل أزمة المناخ

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قمة المناخ كانت عنوانا للشعار الذى أطلقته مصر عن القمة هذا العام وهى قمة التنفيذ، بوضع العالم أمام مسئوولياته وبالتحديد الدول المتقدمة صناعيا والتى كانت العنصر الرئيسى فى أزمة المناخ، كما أنه طرح الحلول فى تأكيده أن الإرادة والثقة هى الأساس حتى الخروج لنقطة التنفيذ الحقيقية.

وأشار إلى أن الرئيس حرص على استعراض ما قامت به مصر من خلال مبادرة "نوفي"، لتدلل أنها تستطيع أن تكون نموذج للتحرك الفعلى فى الحد من التغيرات المناخية، كما تحدث الرئيس عن الإعلان عن مبادرات خضراء تطلقها مصر خلال المؤتمر.

ولفت إلى أن الرئيس ذكر أحد الأسباب الرئيسية فى الأزمات الاقتصادية والأزمات المناخية، وهى الحرب الروسية الأوكرانية وقام مبادرا للتدخل فى رأب هذا الصراع، لما له من تداعيات خطيرة على شعوب العالم والدول التى تنمو اقتصاديا، مؤكدا على ما ذكره الأمين العام للأمم المتحدة فى التنظيم الجيد لما صنعته مصر وهى شهادة من الأمم المتحدة لصالح مصر ومكانتها.

وشدد أن مصر ستكون قائدة لأحدى المؤتمرات القوية والموثرة فى ملف المناخ، مشيرا إلى أن استجابة الشيخ محمد بن زايد لمبادرة الرئيس السيسى فى وقف الحرب يجعلنا نتطلع لأن يكون المؤتمر فرصة لنهاية الصراع الروسى الأوكراني.