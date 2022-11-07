بيونغ يانغ تتعهد بردّ عسكري «حازم» على التدريبات الأميركية-الكورية الجنوبية

أعلنت بيونغ يانغ، اليوم الإثنين، أنها سترد على التدريبات المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بإجراءات عسكرية «مستدامة وحازمة وكاسحة»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية.

وجاء هذا التحذير وسط سلسلة تجارب صاروخية أجرتها كوريا الشمالية في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك أربعة صواريخ بالستية أطلقت (السبت)، بعد أيام على اختتام الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أكبر تدريبات على الإطلاق للقوات الجوية، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن هيئة الأركان العامة لـ«الجيش الشعبي الكوري» قولها في بيان إنها سترد على «كل تدريبات العدو الحربية ضد جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، بإجراءات عسكرية مستدامة وحازمة وكاسحة وعملية».

وأشار البيان أيضاً إلى أن التجارب الأخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية على صواريخ باليستية تشكل «إجابة واضحة» لواشنطن وسيول بشأن تدريباتهما المشتركة الأسبوع الماضي، مضيفاً «كلما تواصلت تحركات الأعداء العسكرية الاستفزازية، واجههم الجيش الشعبي الكوري بمزيد من الدقة والقسوة».

وأجرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مناورات جوية مشتركة هي الأكبر على الإطلاق بينهما، أثارت غضب بيونغ يانغ التي اعتبرتها «استفزازية وعدائية».

وحذّرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية من أن عمليات إطلاق الصواريخ قد تكون مقدمة لتجربة نووية كورية شمالية جديدة.

ويرى الخبراء أن كوريا الشمالية قلقة خصوصاً من هذه التدريبات لأن سلاحها الجوي هو من أضعف المكونات في جيشها، إذ يفتقر إلى الطائرات العالية التقنية والطيارين المدربين على نحو جيد.