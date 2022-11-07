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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أيد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، النداء العالمي الذي أعلنه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في قمة شرم الشيخ للمناخ، حول وقف الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، موجها كلامه لنظيره المصري: "نحن معك فيما صرحت به، نحن نحتاج إلى سلام وحوار ووقف الحرب".

رئيس الإمارات يُعلن تأييده لمبادرة السيسي لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

وكان الرئيس السيسي وجه نداء عالميا في كلمته بافتتاح مؤتمر المناخ "كوب27"، مستغلا الحضور العالمي الكبير لوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ونوه السيسي إلى أنه بندائه لوقف هذه الحرب وهذا الخراب وهذا الدمار وهذا القتل "مستعد -ليس للبحث عن دور- وإنما لأجل العمل على إنهاء هذه الحرب"، مضيفا: "مستعدون للتحرك إذا كان هذا ممكنا".

وبدأت روسيا ما تسميه عملية عسكرية في أوكرانيا، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، ولم تفلح الجهود الدبلوماسية في إنهاء القتال، الذي راح جراءه ضحايا من الجانبين، وسبب أزمات عالمية في مجال الغذاء والطاقة.