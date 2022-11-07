شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس السيسي يوجه نداء عالميا لوقف الحرب الروسية الأوكرانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي نداء إلى مؤتمر المناخ "كوب 27"، بشرم الشيخ، لوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف السيسي قائلا: "إننا نعاني من هذه الحرب".

وأردف في افتتاح مؤتمر المناخ المنظم بشرم الشيخ بحضور عدد كبير من قادة العالم: "لا أتكلم لأننا نعاني نحن فقط في المنطقة منها، بل العالم كله أتصور أنه يعاني من هذه الحرب"

ولخص الرئيس المصري نداءه العالمي بالقول: "أنادي باسمي وباسمكم إن سمحتم لي نداء من مؤتمرنا بوقف هذه الحرب وهذا الخراب وهذا الدمار وهذا القتل".

وأوضح السيسي أنه "مستعد -ليس للبحث عن دور- وإنما لأجل العمل على إنهاء هذه الحرب"، مضيفا: "مستعدون للتحرك إذا كان هذا ممكنا".