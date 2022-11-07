«نحتاج للسلام».. محمد بن زايد يؤيد دعوة السيسي لوقف الحرب الروسية الأوكرانية

الشارقة - اميمة ياسر -

أيّد رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لوقف الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال بن زايد، في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة الرئاسية ضمن فعاليات قمة المناخ COP27 المنعقدة بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس السيسي اليوم الاثنين، إن هناك حاجة للسلام ووقف الحرب.

وكان الرئيس السيسيِ، قد وجه نداء باسمه واسم القادة المشاركين في قمة المناخ، لوقف الحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد السيسي أن "العالم يواجه أزمة كبيرة، وهي أزمة الحرب الروسية الأوكرانية"، موضحاً أنه يوجه نداء "لوقف هذه الحرب التي تعاني منها الكثير من الدول".

وأعلن الرئيس السيسي أنه "مستعد للعمل على إنهاء هذه الحرب وإيقافها"، مشيراً إلى أن اقتصاد الدول النامية غير قوي، وأن هذه الدول عانت الكثير من تبعات أزمة كورونا، مؤكداً أن الحرب الحالية تثير معاناة هي الأخرى.

وأشار السيسي إلى أن المعاناة تشمل العالم أجمع، متابعا: "أنادي باسمي واسم قمة المناخ واسم القادة المشاركين فيها لوقف الحرب".

وأكمل: "أنا مستعد للعمل لإنهاء هذه الحرب، وأتصور أن الكثير من القادة يشاركوني هذا الرأي".