«تعاني أكثر من غيرها».. السيسي في قمة المناخ: يجب الالتزام بتمويل الدول النامية

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة الالتزام بتمويل الدول النامية التي تعاني أكثر من غيرها من أزمة المناخ.

وقال السيسي، في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة الرئاسية ضمن فعاليات قمة المناخ COP27 اليوم الاثنين، إن القمة تسمى قمة التنفيذ، وهو هدف يجب أن تتمحور حولها كل الجهود.

وأشار الرئيس إلى أن العالم لا يزال يواجه الكثير من التحديات، كما أن هناك عوامل تشكك في القدرة على الوصول إلى أهداف اتفاق باريس وحماية الكوكب من الوصول إلى خطر الارتفاع لـ3 درجات.

وأكد السيسي أن هناك شواهد تعبر عن قدرة البشرية على صناعة مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.