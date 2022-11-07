«أنا مستعد للعمل من أجل إنهاء الحرب».. السيسي يوجه نداء للعالم من شرم الشيخ لوقف الحرب الروسية الأوكرانية

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن "العالم يواجه أزمة كبيرة، وهي أزمة الحرب الروسية الأوكرانية".

وأوضح السيسي، في كلمته التي ألقاها في افتتاح مؤتمر المناخ المنعقد بمدينة شرم الشيخ اليوم الإثنين، أنه يوجه نداء "لوقف هذه الحرب التي تعاني منها الكثير من الدول".

وأعلن الرئيس السيسي أنه "مستعد للعمل على إنهاء هذه الحرب وإيقافها".

وأشار الرئيس إلى أن اقتصاد الدول النامية غير قوي، وأن هذه الدول عانت الكثير من تبعات أزمة كورونا، مؤكداً أن الحرب الحالية تثير معاناة هي الأخرى.

ولفت السيسي إلى أن المعاناة تشمل العالم أجمع، متابعا: "أنادي باسمي واسم قمة المناخ واسم القادة المشاركين فيها لوقف الحرب".

وأكمل: "أنا مستعد للعمل لإنهاء هذه الحرب، وأتصور أن الكثير من القادة يشاركوني هذا الرأي".