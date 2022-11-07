رئيس حزب الوفد: دعوة الرئيس السيسي لوقف الحرب الروسية الأوكرانية في صالح العالم

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوقف الحرب الروسية الأوكرانية تمثل رسالة سلام من مصر للعالم كله، لافتا إلى أن روسيا دولة نووية وأحد أعضاء مجلس الأمن والطرف الثانى أوكرانيا وهى تحارب بالوكالة مدعومة من الغرب وأمريكا ومن ثم هناك خطورة عالمية لهذه الحرب على العالم.

أضاف يمامة،أن الحرب الروسية الأوكرانية تؤثر على المناخ والبيئة فى العالم ومن ثم فخطاب الرئيس خلال القمة جاء متسقا مع قضية المناخ،موضحا أنه يتمنى أن يستجيب العالم ويتم انهاء هذه الحرب.

وقال رئيس حزب الوفد، أن خطاب الرئيس اليوم فى قمة المناخ كان قويا للغاية ولامس واقع العالم، لافتا إلى أن مصر قدمت نموذجا يحتذى به فى الاعداد لمؤتمر قمة المناخ.