شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن: كلمة الرئيس فى مؤتمر المناخ قوية.. ودعوته لوقف الحرب رسالة سلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح قمة المناخ اليوم جاءت قوية للغاية، لافتا إلى أن دعوته لوقف الحرب الروسية الأوكرانية، لاقت ترحيبا كبيرا.

أضاف شلبي، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن دعوة الرئيس لوقف الحرب خلال قمة المناخ، يؤكد أن مصر بلد السلام على مصر العصور، كما أن استغلال هذا الحدث الدولى من الرئيس لإظهار موقف مصر بشكل واضح ودعوتها للسلام لها دلالات قوية.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن مؤتمر المناخ يشهد حضور عدد كبير من قادة وزعماء العالم، لافتا الي ان مصر دائما ما تقدم مردودا ايجابيا للغاية في تنظم مثل هذه الأحداث العالمية.