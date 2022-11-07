شكرا لقرائتكم خبر عن مصر بلا غارمات.. مطالب بتعديل المادة 341 من قانون العقوبات.. نقلا عن برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "مصر بلا غارمات"، استعرض خلاله كيف أصبحت المادة 341 من قانون العقوبات سيفا مسلطا على رقاب الغارمات؟ وكيف تعمل الدولة جاهدة لتقليم أظافر هذه المادة من خلال الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي تحسم النزاع، ومطالب بدراسة الظاهرة اجتماعيا، وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة ويطالب بسن تشريع للحد من الأزمة، وإليكم التفاصيل كاملة:

"مصر بلا غارمات".. المادة (341) من قانون العقوبات "سيف مسلط" على رقاب الغارمات.. الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية حسمت النزاع.. ومطالب بدراسة الظاهرة اجتماعيا.. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة



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