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مصر بلا غارمات.. مطالب بتعديل المادة 341 من قانون العقوبات.. نقلا عن برلمانى

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القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "مصر بلا غارمات"، استعرض خلاله كيف أصبحت المادة 341 من قانون العقوبات سيفا مسلطا على رقاب الغارمات؟ وكيف تعمل الدولة جاهدة لتقليم أظافر هذه المادة من خلال الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي تحسم النزاع، ومطالب بدراسة الظاهرة اجتماعيا، وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة ويطالب بسن تشريع للحد من الأزمة، وإليكم التفاصيل كاملة:

"مصر بلا غارمات".. المادة (341) من قانون العقوبات "سيف مسلط" على رقاب الغارمات.. الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية حسمت النزاع.. ومطالب بدراسة الظاهرة اجتماعيا.. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة

 


                                       برلمانى 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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