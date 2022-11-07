ماونتن فيو تحصل على قرض بقيمة 750 مليون جنيه لتمويل بارك واي أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- صفاء أرناؤوط:

أعلنت شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري حصولها على تمويل بنكي بقيمة 750 مليون جنيه لتمويل مشروع "ماونتن فيو 4" ماونتن فيو بارك واى بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 47 فدانًا بإجمالي تكلفة استثمارية 1.1 مليار جنيه.

وبحسب بيان، قال المهندس عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري، إن التعاون مع أحد البنوك يأتي في سياق الحصول على تمويل طويل الأجل لتنمية أحد أهم مشروعاتنا التي تحظى بطلب مرتفع بغرب القاهرة، وتحرص على تنويع أدوات التمويل بما يسهم في سرعة تنفيذ المشروعات القائمة ودراسة فرص استثمارية جديدة بهدف المساهمة في نمو الاقتصاد الوطني وتوفير وحدات سكنية قادرة على استيعاب طلب السوق.