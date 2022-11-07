السوداني يدعو إلى إبعاد المؤسسات الأمنية عن الاستثمار الحزبي والسياسي في العراق

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد- (د ب أ)

دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم الإثنين، إلى إعادة الانتشار الأمني للقوات العراقية في المدن وسيادة القانون وفرض هيبة الدولة، مؤكدا على ضرورة إبعاد المؤسسات الأمنية عن الاستثمار الحزبي والسياسي.

وقال السوداني، خلال اجتماعه مع رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية جواد البولاني، إن " المنهاج الحكومي مكرس لمعالجة مطالب المواطنين"، مشددا على وجوب إعادة المبالغ المسروقة لأنه لن تكون هناك مصداقية مرجوّة من جهود مكافحة الفساد ما لم يتم استعادة هذه الأموال وحمايتها.

وحسب بيان للحكومة العراقية، جرى بحث مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد، وفي مقدمتها قضايا النازحين والتدوير الوظيفي للقيادات الأمنية، وملف حشد الدفاع.