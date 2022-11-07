الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 25 فلسطينيًا من الضفة الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله- (أ ش أ)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 25 مواطنًا فلسطينيًا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إنه تم اعتقال 12 مواطنًا من مُحافظة الخليل الواقعة جنوب الضفة، فيما تم اعتقال اثنين من محافظة رام الله والبيرة الواقعة وسط الضفة، وستة من بينهم ثلاثة فتية، وأسير محرر، من مُحافظة "جنين" الشمالية.

وفي مُحافظة "نابلس"، اعتقل جنود الاحتلال فتيين شقيقين (14 عامًا، 16 عامًا)، عقب اقتحام منزل ذويهما في مخيم "بلاطة"، فيما تم اعتقال فتى في محافظة "قلقيلية" الواقعة في شمال غرب الضفة.

وفي طوباس اعتقل جيش الاحتلال الأسير المحرر عامر ياسر بني عودة (40 عامًا)، بعد مداهمة منزله، وتفتيشه وتحطيم محتوياته.

وفي القدس، وسط الضفة، تم اعتقال شاب من مُخيم "شعفاط"، بعد مداهمة منزله بالمخيم الواقع خارج الجدار العازل.

يشار إلى أن السلطات الإسرائيلية، تنتهج سياسة إعادة اعتقال الأسرى المحررين وذويهم من باب التضييق على عائلاتهم وتكديرهم.