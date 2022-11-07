السيسي: الدول النامية تعاني أكثر من غيرها من أزمة المناخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن ما تنتظره شعوبنا اليوم هو التنفيذ السريع وتوفير التمويل اللازم للدول النامية التي تعاني أكثر من غيرها من أزمة المناخ الراهنة.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح الشق الرئاسي من قمة المناخ "كوب 27"، اليوم الاثنين: لقد حرصنا على تسمية هذه القمة بقمة التنفيذ وهو الهدف الذي يجب أن تتمحور حوله كافة جهودنا ومساعينا، في وقت يتوقع أن يصل فيه ارتفاع الحرارة إلى 2.5 بل و3 درجات مئوية، وهناك شواهد أخرى تدعونا إلى التمسك بالأمل في قدرة البشرية على صنع مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وتابع الرئيس: الثمن باهظ للتقاعس والتراجع، والأمل في حكومات تعلم ما يتعين عليها القيام به وتسعى وفقا لقدراتها وإمكانياتها في ظل مجتمع أصبح يمتلك من الأدوات ما يؤهله للعب أدوار مهمة في هذا الإطار.

وواصل: وضعنا في مصر أهدافا طموحة عبرنا عنها في استراتيجية مصر الوطنية للتغير المناخي ونعمل على الحول إلى الأخضر لإحداث تحول هيكلي عبر القوانين والتشريعات وآليات العمل الحكومي بما يساهم في تعزيز الاستثمارات الخضراء، وما تشهده مصر اليوم من تحول نحو الاقتصاد الأخضر منخفض الانبعاثات في كافة المجالات بما لدينا وننادي به من ضرورة التنفيذ الفعلي على الأرض.