انت الان تتابع خبر الشمري والأعرجي يبحثان التعاون الأمني المشترك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر اعلام وزارة الداخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، التقى اليوم الاثنين، مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي والوفد المرافق له، حيث رحب بضيوفه الذين قدموا التهاني والتبريكات للشمري بمناسبة تسمنه منصب وزير الداخلية".وأكد الأعرجي أن "اختيار الشمري لهذا المنصب اختيار صائب وناجح بعد الإنجازات التي حققها خلال فترة عمله الأمني والعسكري، وأن مسؤولية إدارة الوزارة لن تكون صعبة في ضوء إدارته الناجحة لعدد من المواقع".

من جانبه، قدم الوزير الشكر والتقدير للأعرجي والوفد المرافق له، مشيراً الى أن "وزارة الداخلية ستعمل على تكثيف التنسيق والتعاون مع مستشارية الأمن القومي من أجل العراق وشعبه".

