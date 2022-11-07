انت الان تتابع خبر الحكيم يبحث مع السفير الروسي تطورات المشهد السياسي في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحكيم في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "بحثنا خلال استقبالنا صباح اليوم، سفير روسيا الإتحادية في العراق البروس كوتراشيف، تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة والعلاقات الثنائية بين بغداد وموسكو واستمعنا منه لدعم بلاده لحكومة السوداني وللعراق في مجالات الخدمات والإعمار".وأضاف، أن "الحكومة الحالية حكومة خدمة وطنية تسعى لتقديم الخدمات وتوفير فرص العمل"، موجها دعوة "لدول العالم لاسيما الكبرى منها إلى استثمار الفرص الواعدة التي يقدمها العراق في مجال الخدمات والإعمار".

وأكد الحكيم، أن "حكومة السوداني تمتلك مقومات النجاح كالوفرة المالية والاستقرار الأمني والدعم الإقليمي والدولي فضلا عن الدعم النيابي لها عبر ائتلاف إدارة الدولة".

وشدد على أن "الحوار كضرورة لحلحلة الملفات الإقليمية والدولية فهو السبيل الأمثل لحفظ الحقوق وتمكين الشعوب من خيراتها وتحقيق الرفاه والاستقرار".

