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البرلمان يؤجل القراءة الأولى لمشروع قانون خدمة العلم

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بغداد - ياسين صفوان - كما كان متوقّعاً مجلس النواب يؤجّل القراءة الأولى لمشروع قانون خدمة العلم، قانون عرض داخل القبة التشريعة قبل دورتين لكنّه لم يقرّ بسبب الخلاف الذي ساد مسودة القانون سياسياً، الخلاف الحالي يتمحور حول نقاط عدّة اهمها الاعمار المطلوبة ومقدار الاموال المخصصة لهذا القانون.

الجلسة ايضاً شملت القراءة الاولى لمشروع قانون الخدمة المدنية الذي يحمل في طياته تعديل سلّم الرواتب لموظفي الدولة بما يسهم في تحقيق المسواة بينهم بحسب نواب
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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