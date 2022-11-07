انت الان تتابع خبر تأكيدا للسومرية.. البنك المركزي يقرر إيقاف التعامل بـ"الدولار" مع 4 مصارف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب وثيقة صادرة عن البنك حصلت عليها الخليج 365، فإن المصارف هي، "مصرف الانصاري الإسلامي للاستثمار والتمويل، ومصرف القابض الإسلامي للتمويل والاستثمار، ومصرف اسيا العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل، ومصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار".

وفي وقت سابق، كشف مصدر مطلع، عن وجود عملية تدقيق بحق ستة مصارف وشركة صرافة وإيقافها عن التعامل بالدولار.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك عملية تدقيق بخصوص 6 مصارف وشركة صرافة وإيقافها عن التعامل بالدولار".

وأضاف المصدر أن "هذا الأمر لا يشمل تعامل هذه الجهات بالدينار العراقي".